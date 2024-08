Vitol sotto indagine in Olanda per attività in Kazakistan

Saras

(Teleborsa) -, colosso globale del commercio di commodity che sta acquisendo l'italiana, èper le sue attività in. Lo scrive Bloomberg, sottolineando che la Procura ha confermato l'indagine ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli."Vitol è stata contattata da un'autorità olandese in merito ad alcune attività storiche in Kazakistan. Naturalmente", ha detto un portavoce dell'azienda a Bloomberg.Si tratta solo dell'ultima indagine che interessa Vitol. Questa settimana, l'ex trader di Vitol Javier Aguilar si è dichiarato colpevole di accuse di corruzione di funzionari messicani ed ecuadoriani. Settimana scorsa, Vitol ha accettato di pagare 500.000 dollari per risolvere le accuse delladegli Stati Uniti sul superamento dei limiti di posizione aggregate su più Borse per contratti su petrolio e bestiame. Nel 2020 ha accettato un accordo da 160 milioni di dollari con ildegli Stati Uniti per le accuse di aver pagato tangenti in tre paesi.