PLC Service si aggiudica il revamping di 5 impianti

PLC

(Teleborsa) - PLC Service, società del Gruppo, si è aggiudicata le attività di revamping di 5 impianti detenuti da veicoli controllati da un primario fondo d’investimento per complessivi 16,35 MWp.I contratti, spiega una nota, hanno ad oggetto le, comprensiva della fornitura di tutti i componenti.Gli impianti oggetto dell’affidamento sonoIlcomplessivo dell’appalto ammonta ad oltre Euro 8 milioni.Le parti sottoscriveranno il contratto nelle prossime settimane con clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato o di underperformance.Il Gruppo PLC, attraverso PLC Service, prevede di realizzare le attività oggetto di affidamento con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Al completamento delle attività in commento, PLC Service avrà contribuito all’ammodernamento tecnologico di oltre 130 impianti fotovoltaici in Italia, per una potenza totale installata di circa 200 MWp.