B Riley Financial giù dopo lettera notifica Nasdaq

B. Riley Financial

(Teleborsa) - Seduta negativa per, che tratta in ribasso del 5,55% sul listino tecnologico USA, dopo esser stata messa in mora dal Nasdaq per non aver rispettato la regolamentazione per la quotazione.La società finanziaria statunitense è stata accusata di non aver presentato per tempo alla SEC i prospetti finanziari relativi ai risultati trimestrali. La messa in mora da parte del Nasdaq al momento non ha implicazioni sull'andamento del titolo, ma la società dovrà presentare entro 60 giorni un piano per adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di quotazione.A metà agosto, la B. Riliey aveva annunciato una perdita compresa tra i 435 e i 475 milioni di dollari per il trimestre terminato al 30 giugno. Il suo principale azionista Bryant R. Riley aveva anche presentato al Board un piano per rendere privata la società, offrendo di acquistare tutte le azioni ad un prezzo di 7 dollari.