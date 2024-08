Iliad, siglato accordo strategico con Phoenix Tower International in Italia

(Teleborsa) -(iliad) e(PTI) hanno avviato una nuova partnership strategica relativa alle infrastrutture passive di telecomunicazioni mobili, che consentirà ad iliad didi alta qualità. Nell'ambito della transazione prevista, iliad stipulerà contratti di servizio a lungo termine che includeranno il trasferimento di siti di infrastruttura passiva attraverso un programma pluriennale di build-to-suit che riguarderà fino a 1.900 nuovi siti, situati in aree densamente e mediamente popolate, oltre alla fornitura di servizi di hosting e altri servizi accessori su tali siti.Grazie a questo accordo,– spiega la società in una nota – si assicurerà l'accesso a lungo termine a tali infrastrutture a condizioni preferenziali. Allo stesso tempo, iliad manterrà la gestione degli apparati attivi delle proprie reti.Questa transazione consentirà inoltre ad iliad di creare una, una towerco internazionale indipendente e in crescita, già presente in Italia.L'accordo di partnership è soggetto alle consuete condizioni regolatorie per questo tipo di transazione. La conclusione dell’operazione è prevista per il secondo semestre del 2024.