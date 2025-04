Pirelli, partnership strategica con CTS nei paesi nordici

Pirelli

(Teleborsa) -, operatore indipendente specializzato nel retail e nei servizi nel mondo dei pneumatici attivo in Nord Europa, hanno siglato un accordo preliminare per una partnership strategica a lungo termine che consentirà a Pirelli di rafforzare la propria presenza commerciale e la propria strategia High Value nella regione, e a CTS di rafforzare ulteriormente la propria capacità di servire i clienti in tutta la Svezia.che CTS acquisisca, da Pirelli, Däckia AB, attualmente costituita da una rete di 60 punti vendita di proprietà diretta e 42 affiliati attivi sul territorio svedese. Contestualmente, Pirelli e Däckia hanno siglato un accordo di fornitura fino al 2030, che garantirà la distribuzione di prodotti Pirelli e il suo ruolo di fornitore principale.La transazione, spiega una nota, soggetta alle consuete condizioni di closing e all’ottenimento delle approvazioni regolatorie, dovrebbe essere finalizzata entro luglio 2025."La partnership strategica prevista con Pirelli riflette il, rafforzando la nostra promessa di offrire ai clienti prodotti e servizi di eccellenza. Con l’obiettivo di acquisire Däckia AB, stiamo costruendo un’offerta completa che integra distribuzione di pneumatici, assetto delle ruote e ricostruzione pneumatici – il tutto supportato da officine locali e con la sostenibilità come valore centrale", afferma“L’area Nordics rappresenta per noi un mercato strategico, sia per target di posizionamento che per qualità del parco auto, con un peso rilevante delle motorizzazioni EV, segmento su cui l’azienda gioca un ruolo di leadership., in collaborazione con un partner focalizzato in maniera complementare su questo business”, dichiara