Automotive, Urso convoca il 17 settembre tavolo per Gigafactory di Termoli

(Teleborsa) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione delha convocato per il 17 settembre alle ore 11 una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione dellada parte dijoint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.La riunione, che segue quella dell'11 giugno scorso, – fa sapere ilin una nota – si terrà a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, e coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate facenti parte di ACC, la Regione Molise e i sindacati di categoria. L'incontro avrà l'obiettivo di chiarire le tempistiche per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici e di far emergere indicazioni chiare sul mantenimento dei livelli produttivi del sito di Termoli.