Macron rifiuta la coalizione di sinistra: "Priorità alla stabilità istituzionale"

(Teleborsa) - Nella serata di ieri, ilhal'ipotesi di un, a sette settimane dal voto delle legislative. La decisione, annunciata dall'Eliseo, è motivata dalla necessità di, poiché un governo basato sul programma delsarebbe immediatamente censurato dagli altri gruppi parlamentari.Nonostante il passo indietro di Jean-Luc Mélenchon e de La France Insoumise (Lfi), Macron ha ribadito l’importanza di. Tuttavia, il Nfp ha chiesto di riconoscere la nuova realtà politica e di negoziare le modalità di coabitazione, necessarie per ottenere il sostegno parlamentare.La, denunciando un "". Mélenchon ha annunciato una mozione di destituzione contro Macron, mentre La France Insoumise ha invitato a una mobilitazione popolare per difendere la democrazia. Intanto, nel suo comunicato stampa, l'Eliseo ha annunciato che "e le personalità che si sono distinte per la loro esperienza al servizio dello Stato e della Repubblica". Macron "invita tutti i leader politici ad essere all'altezza della situazione dimostrando uno spirito di responsabilità”"ed esorta in particolare i socialisti, i comunisti e gli ecologisti a "cooperare con le altre forze politiche".Lacon il rischio di ulteriori confronti tra il presidente e le forze di sinistra.