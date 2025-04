CFO globali ottimisti sulla crescita, ma crescono le sfide tra costi, talenti e instabilità geopolitica

(Teleborsa) - Secondo il report "" pubblicato dail 72% dei Chief Financial Officer a livello globale e il 60% dei CFO dell’area EMEA prevede una crescita dei ricavi del 10% o più nei prossimi 12 mesi. L’indagine,ha coinvolto circa 1.000 CFO nelle regioni EMEA, Nord America e Australia.L'analisi evidenzia un diverso orientamento a seconda delle dimensioni aziendali. Tra le grandi imprese confavorita da condizioni di mercato più favorevoli e da un miglioramento nella gestione delle catene di fornitura. Tuttavia, persistono criticità, in particolare legate alla carenza di talenti e all’incertezza delle previsioni finanziarie.Al contrario, le aziende di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 100 milioni e 1 miliardo di dollari) mostrano segnali di prudenza. Solo ilIl calo di fiducia riflette l’intensificarsi della concorrenza, la pressione sui margini e le difficoltà nel trattenere personale qualificato.In Italia, l’attenzione dei CFO si concentra principalmente sulla riduzione e ottimizzazione dei costi, senza però sacrificare l’efficienza operativa. Le priorità includono un rafforzamento del controllo finanziario e il miglioramento dei processi decisionali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e reattività aziendale nel medio termine."Il ruolo dei CFO di tutto il mondo è sempre più cruciale, poiché rappresentano una vera e propria guida per le organizzazioni, soprattutto in fasi di incertezza e trasformazione", ha affermato. "I CFO italiani, così come i loro colleghi in tutto il mondo, rimangono ottimisti sulla ripresa economica globale, e la maggior parte prevede ancora una crescita a due cifre. Tuttavia, l'instabilità geopolitica rimane una preoccupazione fondamentale. È interessante notare come le priorità per i CFO /direttori area finanza nel 2025 includano il".Per quanto concerne le principali sfide e tendenze che influenzeranno le strategie dei CFO nel 2025, la survey evidenzia che, sul fronte dei rischi, emergono differenze tra le diverse aree geografiche: mentre i CFO del Nord America considerano la cybersecurity una priorità strategica, quelli dell’area EMEA sono più preoccupati per l’instabilità geopolitica e la volatilità dei costi energetici.Un altro tema chiave riguardaL’esternalizzazione è aumentata dell’11% rispetto al 2024, a conferma della crescente necessità di migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e accedere a nuove tecnologie senza compromettere la qualità del lavoro finanziario. Parallelamente, si osserva una tendenza verso una maggiore stabilità nel ruolo del CFO: il numero di professionisti che rimangono in carica per oltre cinque anni è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente, segnalando un riconoscimento crescente del loro valore strategico.Infine, la tecnologia e la capacità di previsione finanziaria rappresentano una priorità assoluta per i CFO, in particolare nell’area EMEA, dove l’83% dei manager ritiene fondamentale migliorare l’accuratezza delle previsioni. L’adozione di strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) è in forte crescita: lper potenziare le capacità predittive e automatizzare i processi manuali, liberando così risorse per attività a maggior valore aggiunto."Nonostante la volatilità del mercato e le pressioni economiche, questa survey riflette ciò che vediamo dai nostri clienti CFO: la fiducia nella capacità delle loro aziende di crescere", ha dichiarato. "Inoltre, i ruoli dei CFO si sono spostati al di là della, e si stanno focalizzando sempre di più sulla pianificazione strategica per poter navigare tra i progressi tecnologici e i modelli di business in evoluzione necessari per rimanere competitivi".