Spagna boccia OPA su Talgo e cita "sicurezza nazionale". Titolo sospeso a Madrid

Talgo

(Teleborsa) - Il governo spagnolo ha detto "no" all'offerta presentata dal gruppo ungheresesul 100% della spagnola, costruttore di treni. Il motivo? Difendere gli interessi strategici e della sicurezza nazionale, ha spiegato in una nota il, dopo che il titolo Talgo era stato sospeso in tarda mattinata dalla Commissione Nazionale del Mercato Valori (Cnmv), in attesa di un comunicato.Prima della notizia i titoli di Talgo registravano una flessione di circa l'1%.Lo scorso marzo, il consorzio, di cui faceva parte anche il fondo pubblico ungherese Corvinus, aveva presentato una offerta pubblica da circa 600 milioni di euro.