USA, Trump rimuove consigliere per Sicurezza nazionale Waltz. Sostituito da Rubio

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che nominerà, il suo attuale Consigliere per la Sicurezza Nazionale, prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite.Waltz è stato criticato a marzo dopo aver ammesso di aver aggiunto inavvertitamente il direttore del giornale statunitense Atlantic, Jeffrey Goldberg, a unacreata per discutere di attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen.ricoprirà la carica di Consigliere per la Sicurezza Nazionale, pur mantenendo il suo incarico di Segretario di Stato. Rubio sta accumulando diversi incarichi: ha assunto il controllo dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) dopo che era stata presa di mira dal Dipartimento per l'efficienza governativa di Elon Musk ed è anche direttore ad interim degli Archivi nazionali."Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite - ha scritto- Fin dalla sua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mio Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo".