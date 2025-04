Mega black out in Spagna: ignote le cause. Caos anche negli aeroporti

Red Eletrica

(Teleborsa) - Un grandedi energia elettrica ha colpito tuta laquesta mattina poco dopo le 12.30. Effetti si sono registrati anche in Francia e Portogallo. L'interruzione della corrente ha fermato ledi Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza elettricità anche l'aeroporto di. L'interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Manca ancora una spiegazione per quello che è successo., la compagnia statale che gestisce l'intera rete di trasmissione dell'elettricità, ha annunciato di aver azionato ie ha informato che sono in corso analisi sulle. La stessa compagnia elettrica ha fatto sapere che la corrente sta tornando nel nord e nel sud della penisola iberica. Valutazioni in corso anche presso l'Instituto Nacional de Ciberseguridad, l'istituto nazionale per la cyber sicurezza, per capire se si sia trattato di unÈ in corso presso la sede centrale di Red Eléctrica una riunione di crisi per coordinare la risposta alla diffusa interruzione di corrente che ha colpito il Paese. Presenti il presidente, i vicepresidentie il ministro dei TrasportiIntanto la(DGT) ha chiesto ai cittadini di evitare il più possibile di mettersi alla guida visto che il black out impedisce il funzionamento dei semafori e della segnaletica stradale. Ilha invece attivato il Piano di emergenza comunale e sta dando priorità al salvataggio delle persone rimaste intrappolate negli ascensori, mentre è stata evacuata la metropolitana della Capitale spagnola.L'Aena, la società spagnola che gestisce la maggior parte degliin Spagna, ha segnalato che a causa dell'interruzione di corrente si stanno verificando alcuni problemi negli aeroporti. Sono già stati attivati i generatori di emergenza. Anche dall'aeroporto diarrivano notizie di una situazione caotica e di zone dell'aeroporto ancora al buio. Voli cancellati anche a