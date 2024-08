TIM sotto i riflettori per l'ipotesi cordata: la situazione

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -sull'ipotesi di creazione di una, in buona parte italiana,, la holding francese che risulta primo azionista della compagnia italiana di tlc., facendogli guadagnare il 2,1%. Alla riapertura oggi, TIM si è mossa per un po' a cavallo dlela parità ed ha poi riavviato una buona peformance con un guadagno dell'1,43%.Secondo le indiscrezioni avanzate dal Corriere della sera nel weekend,, ex consulente di Vivendi, e, ex presidente di CDP, starebbero pensando alla costituzione di una cordata di investitori, che include anche alcuni fondi, come iled il, per avanzare un'offerta a Vivendi per la quota di maggioranza. Il piano, in realtà, prevedrebbe l'acquisto iniziale di unadi euro e, in seguito, unaL’operazione sarebbe preliminare a unodi TIM, che oggi conta tre asset principali:. Tre asset che appaiono ad oggi sottovalutati e che lo stesso piano "Free-to.Run" messo a punto dal management punta a valorizzare.I principali attori del progetto ed i fondi hanno giàun coinvolgimento ed il progetto stesso sembrano in una fase molto preliminare.Inoltre,, più semplice l'idea di promuovere un'OPA finalizzata al delisting, una volta raccolte le adesioni degli investitori interessati e, in seguito, valorizzare i tre asset.Secondo gli esperti anche la, implicando una valorizzazione di 0,46 euro per azione, pari al doppio delle quotazioni correnti sul mercato a 0,23-0,24 euro.Dal canto suo,. Il numero uno De Puyfontaine, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, aveva già annunciato che nel 2025 si scriverà un nuovo capitolo "senza Tim".I rumors sembrerebbero quindi confermare unadella società priva del fardello della rete e quindi unper le sue azioni.