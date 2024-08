Enac: al via i lavori della 14esima Air Navigation Conference ICAO

(Teleborsa) - La delegazione italiana guidata dal p, e composta dal, dale dal, ha partecipato alla, organizzata a Montreal presso la sede dell'ICAO, che si concluderà il 6 settembre. Nel corso della Conferenza, dal temaverranno condotte discussioni tecniche volte alla definizione di una serie di raccomandazioni nei settori della navigazione aerea e della sicurezza da sottoporre al Consiglio ICAO. L'obiettivo – fa sapere Enac in una nota – è raggiungere unche consentiranno all'ICAO, agli Stati membri e all'industria di affrontare le sfide ambientali e l'evoluzione delle operazioni e delle tecnologie aeronautiche.Nel corso della prima giornata,è intervenuto a supporto del documentopresentato nel corso dei lavori dalla Commissione europea, evidenziando che la definizione di un framework globale per la gestione dei dati e dell'intelligence, basato sull'aggregazione delle informazioni provenienti da diverse iniziative regionali, è fondamentale per colmare eventuali lacune informative e incrementare i livelli di safety dell'aviazione.I lavori della prima giornata sono stati preceduti dal, presieduto dacon la partecipazione della Commissione europea e dei rappresentanti degli Stati membri dell'ECAC, per definire le priorità e le linee guida europee da seguire nel corso della Conferenza.Completano la delegazione italiana