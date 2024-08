Immobiliare, mercato Usa in piena crescita: a luglio vendite a +3,8%

(Teleborsa) - A luglio le vendite di case neglisono aumentate del 3,8% rispetto a giugno, a fronte di una riduzione di 5.000 dollari del prezzo mediano di vendita, attestandosi a quota. L'aumento delle vendite risulta ancora più significativo su base annua, registrando un + 6,7%. È quanto emerge dalle analisi relative alleprese in esame dall'USA Market Housingche evidenzia anche una crescita dell'offerta dell'1,8% rispetto a giugno e del 36,7% anno su anno."In alcune aree - si legge in una nota - l'aumento delle vendite potrebbe essere stato favorito dai tradizionali trend stagionali che contraddistinguono il mercato del real estate. A, IL, ad esempio, si rileva una crescita del 3,9% rispetto a giugno, in linea con il trend secondo cui luglio è storicamente un mese molto attivo".