Tecma Solutions, ricavi in crescita del 15% e perdita ridotta nel 2024

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con risultati in crescita, con una, in significativo miglioramento rispetto ai -7,70 milioni di Euro registrati nel 2023;Ilsi attesta a 16,41 milioni di Euro,rispetto al 2023, mentre isonorispetto al 2023 a 14,98 milioni di Euro (13,02 milioni di Euro nel 2023), per effetto della significativa crescita registrata dai ricavi delle vendite sia sul mercato domestico (+8%) che sul mercato internazionale (+27%) Margini operativi positivi, con, in aumento di oltre 3,5 milioni rispetto al 2023.di Euro, ma in deciso miglioramento rispetto ai -6,33 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, a causa principalmente degli ammortamenti degli investimenti nella piattaforma tecnologica effettuati negli scorsi anni."I risultati raggiunti nel 2024 danno piena conferma della validità degli investimenti effettuati a valle dell’IPO ed al piano strategico di crescita ed efficienza annunciato a maggio 2023, azioni che hanno permesso a TECMA di raggiungere un posizionamento – di mercato e di prodotto – di leadership nei mercati di riferimento, continuando in un percorso di forte crescita e progressivo miglioramento della redditività, il tutto nonostante l’elevata volatilità dei mercati ed un contesto globale poco prevedibile registrato a partire dal 2020", ha sottolineato, Amministratore Delegato dipari a 2,08 milioni di Euro, in riduzione di circa 0,77 milioni di Euro rispetto a 2,85 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 grazie alla generazione di flussi di cassa positivi prima del rimborso dell’indebitamento finanziario.