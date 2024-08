Tesoro colloca 4,5 miliardi di BOT con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato in asta 4,5 miliardi di BOT di varie scadenze con rendimenti in calo. Sono stati infatti piazzati 2 miliardi di euro di BOT a 1 anno, con una domanda pari a 3,71 miliardi ed un rapporto di copertura di 1,86. Il rendimento è sceso al 3,247%, in calo di 27 punti base rispetto alla precedente asta.Collocati anche 2,5 miliardi di euro di BOT semestrali, che hanno incontrato una domanda pari a 4,32 miliardi, per un rapporto copertura 1,73. In questo caso il rendimento si è attestato al 3,347%,