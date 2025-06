Bankitalia, ad aprile emissioni nette di bond da residenti per 9,7 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di2025 i settori residenti hanno registratoper 9,7 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.Lehanno effettuato emissioni nette pari a 23,3 miliardi di euro: vi hanno contribuito le emissioni nette di BTP (32,1 miliardi), BOT (3,7 miliardi), titoli di altre amministrazioni centrali (0,3 miliardi) e titoli internazionali (0,7 miliardi), a fronte di rimborsi netti di CCT (13,5 miliardi).Lehanno effettuato rimborsi netti per 7,9 miliardi di euro.hanno registrato rimborsi netti per 5,7 miliardi di euro (le società non finanziarie, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione rispettivamente per -2,4, -3,2 e -0,1 miliardi).