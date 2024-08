Unem: crescono le vendite di prodotti petroliferi a luglio (+5,9%)

(Teleborsa) - Nel mese di, le vendite diin Italia hanno registrato un significativorispetto allo stesso mese del 2023, con unSecondo quanto riportato da, questo risultato è stato supportato da una crescita generalizzata dei principali prodotti destinati alla mobilità, inclusi quelli per il trasporto aereo, stradale e navale.In particolare, ilha raggiunto il suomentre la benzina ha segnato un aumento dell'8,5%, un livello che non si vedeva dal 2011. Anche gli altri carburanti per la mobilità stradale e quelli destinati alla navigazione marittima hanno mostrato un trend positivo, influenzati anche dalle difficoltà di transito nel Mar Rosso che hanno allungato le rotte navali.con la benzina a 1,851 euro/litro e il gasolio a 1,717 euro/litro alla fine del mese. Questo calo è proseguito anche in agosto, favorito da una minore tensione sulle quotazioni internazionali.Nei primi sette mesi del 2024, irispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita delle vendite destinate al mercato del 2,8%. In particolare, la benzina ha mostrato un incremento del 5,2%, mentre il jet fuel ha registrato un aumento del 15,9%, superando addirittura i livelli pre-pandemici del 2019.