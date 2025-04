UK, Antitrust potrebbe accettare misure correttive offerte da SLB-ChampionX

Schlumberger

ChampionX

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ritiene che glidal fornitore di servizi per i giacimenti petroliferi(SLB)relative all'acquisizione di, fornitore globale di soluzioni chimiche, servizi e attrezzature per i giacimenti petroliferi.SLB e ChampionX sono leader mondiali nella. Entrambe le società svolgono attività significative (inclusi asset nel Regno Unito) e forniscono input importanti alle compagnie petrolifere e del gas e ad altre società di servizi per i giacimenti petroliferi nel Mare del Nord britannico. Detengono posizioni significative nei mercati britannici in cui la CMA ha individuato preoccupazioni in materia di concorrenza.Gli impegni offerti includono: laa un acquirente approvato dalla CMA; la vendita dell'attività globale statunitense di prodotti sintetici di ChampionX, che fornisce cuscinetti in diamante policristallino (PCD) leader di mercato utilizzati in alcuni servizi di perforazione direzionale dai concorrenti di SLB nel Regno Unito, a un acquirente approvato dalla CMA; una licenza che copre la proprietà intellettuale e il know-how pertinenti a uno sviluppatore alternativo di sensori e trasduttori al quarzo approvato dalla CMA a supporto della crescita di un solido fornitore alternativo in questo segmento, insieme ad accordi per fornire ai fornitori concorrenti di misuratori di profondità permanenti (PDG) di SLB nel Regno Unito l'accesso ai sensori e trasduttori al quarzo leader di mercato di ChampionX per un periodo provvisorio.Avendo ritenuto provvisoriamente che questi impegni possano rispondere alle sue preoccupazioni, la, anche richiedendo il feedback di terze parti. Se soddisfatta, la CMA procederà all'approvazione dell'accordo, subordinatamente all'accettazione definitiva degli impegni."Una concorrenza efficace nel settore petrolifero e del gas stimola l'innovazione, spingendo le aziende a ridurre i costi e a sviluppare metodi più efficienti per produrre energia - ha detto- Contribuisce inoltre a garantire che i prezzi rimangano competitivi, a vantaggio dei consumatori e consentendo alle aziende di soddisfare la domanda energetica globale".