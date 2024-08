Auto, in Europa nei primi 7 mesi dell'anno immatricolate 1 milione di auto (+0,4%)

Gruppo Stellantis

(Teleborsa) - A luglio 2024, il mercato auto in UE+EFTA+UK ha chiuso in crescita dello 0,4% rispetto allo stesso mese del 2023 con 1.025.290 immatricolazioni. Nell’UE14 allargata all’EFTA/UK il mercato del mese risulta invece in calo dello 0,6%, mentre nell’UE dei nuovi membri, la variazione è positiva e ammonta al +9,5%. Nel cumulato dei sette mesi, il mercato in UE+EFTA+UK risulta in crescita del 3,9%. Sono alcuni dei numeri contenuti nel focus di approfondimento pubblicato da Anfia dedicato al mercato europeo e internazionale dell'auto.A luglio, laè al primo posto nel ranking delle immatricolazioni mensili tra i major market. Seguono, nell’ordine. La Germania rimane il primo mercato anche nel cumulato, seguita da UK e Francia. I major market hanno una quota pari al 70,3% del mercato totale nel mese e, complessivamente, registrano un incremento dello 0,6%, nel cumulato invece costituiscono il 70% del mercato europeo, con una variazione positiva del 4,4%.Il, con circavendute nel mese, rappresenta il 14,9% del mercato europeo allargato a EFTA e UK (0,8 punti percentuali in meno rispetto alla quota di luglio 2023), secondo solo al, che invece ha una quota del 26,6% e volumi in calo (circa 9mila unità) rispetto a luglio 2023. Per Stellantis, assistiamo ad un decremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 4,8%. Anche nel totale dei sette mesi, il gruppo italo-francese cala dello 0,5% rispetto al cumulato del 2023, con una market share del 16,4% (era 17,1% nello stesso periodo del 2023) ed è sempre il secondo gruppo dopo Volkswagen Group, che cresce per volumi (+2,9%), ma perde una piccola quota di mercato (25,8%, -0,3 p.p.).I principali, nel mese di luglio risultano in crescita tranne Cina, USA, Turchia e India.