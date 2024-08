eVISO, gross margin annuale preliminare +155%

eVISO

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di- società con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), ha esaminato i risultati preliminari relativi al periodo luglio 2023 - giugno 2024, non sottoposti a revisione legale.Gli indicatori annuali rilevano 12 mesi di crescita in accelerazione rispetto agli anni passati: il Gross Margin del periodo luglio 2023 – giugno 2024 si colloca tra 16,6 milioni e € 17,4 milioni, segnando un aumento di circa 2,5X rispetto ai €6,8 milioni dell'esercizio precedente; l'energia elettrica complessivamente erogata è aumentata del 52% (raggiungendo 909 GWh); il gas ha visto una crescitadel 170% (4,6 milioni di smc).Nonostante una riduzione del 57% delrispetto all'esercizio precedente (il Prezzo Unico Nazionale è sceso da 247 €/MWh nel periodo luglio 2022 – giugno 2023 a 106 €/MWh), spiega la società in una nota, l’aumento del 52% dei volumi luce e 170% dei volumi gas hanno permesso di raggiungere € 223 milioni di fatturato. eVISO ha dimostrato di saper trasformare la capacità infrastrutturale sviluppata nel periodo del caro energia (2021 – 2023) in capacità industriale, riuscendo a gestire un aumento dei volumi nel segmentoenergia del 52%, in un singolo anno e allo stesso tempo di aumentare i margini del 155%.