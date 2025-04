eVISO, Websim incrementa target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il(aper azione da 8,50 euro) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Gli analisti affermano che - in un mercato energetico in forte espansione, spinto dall'elettrificazione, dall'innovazione tecnologica e dall'impatto del cambiamento climatico sui consumi residenziali -e in accelerazione.Alla luce della solida espansione commerciale e delle strategie messe in atto, Websim haper il periodo FY25-27, con incrementi rispettivamente del +3%, +3% e +7%. Tuttavia, la revisione al ribasso del Gross Margin unitario ci ha portato aper l'anno in corso e a limare leggermente quelle per il biennio successivo, ottenendo un CAGR dell'EBITDA 2025-27E del 22%, con un tasso di conversione del Gross Margin in EBITDA che cresce progressivamente."Nonostante ladel titolo, il nostro giudizio rimane positivo in virtù di i) un management pionieristico e pragmatico, fortemente orientato alla crescita; ii) un mercato in forte espansione, trainato dall'aumento della domanda di elettricità, che nel 2024 ha registrato la crescita più elevata nella storia recente, sostenuta da fattori strutturali come l'elettrificazione dei consumi, la digitalizzazione e l'adozione sempre più diffusa di sistemi di monitoraggio energetico; iii) elevato potenziale di espansione internazionale, ancora solo parzialmente riflesso nelle nostre stime", si legge nella ricerca.