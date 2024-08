Ministero Economia e Finanze: "Fantasiosa l'ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra"

(Teleborsa) - "Fantasiosa eper i figli in vista della prossima manovra". E' quanto si legge in una nota del, in merito alle significative, introdotto dal governo Draghi nel 2021 come misura universale di sostegno economico per i figli a carico.Pur mantenendo il budget complessivo di 20 miliardi di euro, ilper le famiglie, destinando i risparmi alle famiglie numerose, con disabili e con una solida storia lavorativa.Il governo giustifica la revisione a causa di criticità come avanzi di bilancio e una procedura di infrazione europea, mache i tagli possano penalizzare le famiglie più fragili e escludere nuove realtà familiari.