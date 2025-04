Assegno unico universale: nei primi due mesi del 2025 erogati 3,3 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi due mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 3,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono i dati contenuti nell'pubblicato oggi con riferimento al periodo marzo 2022 – febbraio 2025, che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) fino a dicembre 2023.Sonoche hanno ricevuto l'assegno nel 2025, per un totale di 9.468.053 figli.per figlio a febbraio 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).Leche hanno ricevuto l'assegno sono state a febbraio 3.144.845 permentre quelle che hanno avuto il beneficio persono state 2.245.219 permedi per nucleo richiedente. Lecon l'assegno sono state nel mese 447.926 permedi. Iche hanno avuto il beneficio (ottenibile per tutte le famiglie solo per i figli minorenni o studenti fino a 21 anni o per quelli disabili senza limiti di età) sono state 4.355 perIn media a febbraio le famiglie richiedenti hanno ricevutoOltre la metà dei figli per i quali viene erogato l'assegno (4.913.034) sono concentrati nella fascia di Isee più bassa, ovvero entro i 17.227 euro e per loro le famiglie ricevono in media 224 euro a testa. Oltre 45.939,56 euro di Isee ci sono 246.822 figli per 55 euro a febbraio a figlio. Le famiglie che non hanno presentato l'Isee interessano 1.650.970 figli per 58 euro a febbraio a figlio.per i quali è stato pagato un assegno unico a febbraio sono stati 425.904 per un assegno medio a figlio di 258 euro.