PIL in lenta crescita: preoccupazioni su consumi e sfide per l'economia italiana

(Teleborsa) - Idelhanno sollevato preoccupazioni, soprattutto in relazione ai consumi delle famiglie. Secondo il, isono rimasti stagnanti rispetto al trimestre precedente e sono. Questo scenario evidenzia una spesa delle famiglie ferma, con potenziali ripercussioni negative per l'intera economia. Il presidente del Codacons,ha esortato il Governo a intervenire con misure specifiche per, dato l'impatto dei rincari estivi e delle spese autunnali, come quelle scolastiche.Anche, ha commentato i dati del PIL, notando una leggera revisione al ribasso della crescita acquisita per il 2024, ora stimata allo. Questo riflette un contesto economico complesso, caratterizzato da unain particolare dalla Germania, che ha sottratto 0,3 punti percentuali alla crescita del PIL. I, mentre la domanda interna ha sostenuto leggermente l'economia.ha confermato la, un dato che riflette una ripartizione attesa con un contributo modesto dai consumi e dagli investimenti. Secondo Pizzoli, nonostante il miglioramento della componente non residenziale degli investimenti, lenel breve termine rimangono limitate. La, trainata dai servizi, soprattutto dal turismo, ma l'incertezza persiste, soprattutto sulla componente interna della domanda turistica e sulla fiducia dei consumatori.Mentre l'economia italiana continua a espandersi, anche se a un ritmo lento,. L'effettiva attuazione degli investimenti previsti dal piano di rilancio nazionale finanziato dall'UE sarà cruciale per determinare il ritmo di crescita nei prossimi mesi.