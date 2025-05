Lavoro precario, produttività stagnante, calo investimenti: l'allarme di Unimpresa

(Teleborsa) -, inflazione in frenata e potere d’acquisto ancora lontano dai livelli pre-crisi, uniti ad unche, pur in crescita a livello numerico, mostra chiari segni di. E' questo il quadro dipinto dal, che vede un PIL 2025 in crescita tra lo 0,7% e lo 0,9%."I dati mostrano un’Italia che cresce, ma troppo lentamente, con un mercato del lavoro polarizzato tra occupazione stabile e segmenti ad alta rotazione, e con forti squilibri territoriali e demografici", commenta il direttore generale di Unimpresa, aggiungendo che "serve un intervento strutturale per rafforzare la produttività, sostenere gli investimenti, e legare in modo sistemico la crescita occupazionale alla qualità del lavoro e alla formazione professionale".Secondo Unimpresa, ila restituire pienamente il potere d’acquisto eroso nell’ultimo biennio. Icontrattuali orari cresceranno in media del 3,1%, ma rimane unocumulata precedente, rendendo la ripresa salariale solo parziale.Il mercato del lavoro mostra unanel 2024, con oltre 24 milioni di occupati e un tasso di occupazione al 62,2%.: l’84% delle nuove attivazioni nel 2024 riguarda contratti a tempo determinato e 1 contratto su 3 ha una durata inferiore ai 30 giorni. Il, soprattutto tra le donne (42,4%) e nel Mezzogiorno (43,9%), confermando le difficoltà di inclusione di ampie fasce della popolazione attiva. Il mercato del lavoro, insomma, cresce in quantità ma non in qualità: il ricorso alla, toccando quota 9,5 ore ogni mille ore lavorate, rispetto alle 7,7 ore del 2023. Sul fronte della, il rapporto segnala una flessione del 2,5% nel 2023, cui fa seguito una sostanzialeNel 2025 l’economia italiana si muove lungo un sentiero stretto., anche per il venir meno dell’effetto propulsivo del Pnrr e pera causa dei tassi d’interesse elevati, che limitano l’accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese., la volatilità deirappresentano fattori di rischio che continuano a pesare sul quadro prospettico del Paese."La ripresa è troppo debole per affrontare le sfide del futuro. - spiega il direttore generale di Unimpresa - E' necessarioattraverso politiche industriali incisive,innovativi, rafforzare la contrattazione collettiva di qualità, integrare in modo strutturale lee avviare unain grado di contrastare l’invecchiamento della popolazione e rilanciare la partecipazione al mercato del lavoro. Senza un cambio di passo deciso,, con impatti negativi su occupazione, salari, consumi e finanza pubblica".