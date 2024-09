PMI Eurozona ancora in zona recessiva: periferia meglio del centro

(Teleborsa) -, che resta però in zona contrazione nel mese di agosto, confermando ladell'economia europea.Secondo l'indagine HCOB PMI-S&P Global,, rispetto ai 45,6 punti del mese precedente e del consensus, attestandosi ai. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma però ancora al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. Un indicatore - spiega S&P - che ancora risente della debolezza del settore in Francia e Germania.A livello nazionale, ila 49,4 punti dai 47,4 del precedenti e risuolta al di sopra dei 48 punti del consensus. Laregistra una 50,5 punti dai 1 precedenti e risulta inferiore ai 51,4 attesi. Ila 43,9 da 42,1 punti precedenti ed attesi, mentre ila 42,4 punti rispetto ai 42,1 precedenti ed attesi."Tra i paesi dell’eurozona inclusi nell’indagine PMI,. - sottolinea Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank - Diversamente dagli altri, i relativi indici stanno crescendo invece che diminuire. Il PMI del manifatturiero italiano è appena sotto la soglia di 50.0 accennando a una quasi stagnazione piuttosto che a un declino vero e proprio., tenendosi appena al di sopra della soglia di 50.0, mentre. Ma con una crisi così generalizzata nella regione, non c’è ragione di credere che le cose miglioreranno presto"