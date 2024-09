Volkswagen valuta chiusura fabbriche in Germania e taglio posti di lavoro

Volkswagen

(Teleborsa) - Il rallentamento della domanda di veicoli elettrici e il nervosismo dei consumatori europei stanno pesando sui produttori di automobili. Tanto che lasta valutando lain Germania, nel tentativo di ottenere tagli più profondi ai costi, infliggendo un altro duro colpo al governo del cancelliereQualsiasi chiusura rappresenterebbe la prima in Germania durante gli"Il contesto economico è diventato ancora più difficile estanno investendo in Europa", spiega l'amministratore delegato di Volkswagen,. "La Germania, come sede aziendale, sta perdendo terreno in termini di", aggiunge Blume. Di conseguenza, l'azienda "deve ora agire con decisione".Tra le potenziali misure, potrebbe anche essere messo in discussione il patto di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2029 siglato con i sindacati. Le ipotesi sarebbero concentrate su un grande impianto di produzione di veicoli e una fabbrica di componenti.La casa automobilistica si trova così costretta a porre fine al suo accordo di protezione dell'occupazione, un programma di sicurezza del lavoro in vigore dal 1994, al fine di garantire "gli adeguamenti strutturali urgentemente necessari per una maggiore competitività' nel breve termine"."La situazione è estremamente tesa e non può essere risolta con semplici misure di riduzione dei costi", ha dichiarato Thomas Schafer, CEO del marchio VW. "Per questo motivo vogliamo avviare quanto prima un confronto con i rappresentanti dei lavoratori per esplorare le possibilità di una ristrutturazione sostenibile del marchio".