Pharmanutra, al via la commercializzazione dei prodotti a marchio Sideral in Germania

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica l’imminente concretizzazione della, che è cruciale nell’ambito del progetto di diffusione dei propri prodotti in Europa.SiderAL Forte 30mg (in formato stick) e SiderAL 14mg (in formato stick), due prodotti della linea di complementi nutrizionali a base di ferro realizzati sulla base della Tecnologia Sucrosomiale, saranno infatti distribuiti in Germania da Fresenius Kabi, multinazionale specializzata in farmaci e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, utilizzati per la cura dei pazienti critici o affetti da malattie croniche.Il 18 settembre a Francoforte si terrà l’evento di lancio dei prodotti Sideral con la rete commerciale dell’azienda tedesca e il Management di PharmaNutra.“Il periodo di tempo trascorso tra la firma dell’accordo con Fresenius Kabi e la commercializzazione dei primi due prodotti a marchio SiderAL, è servito a svolgere focus group e ricerche di mercato, fondamentali per la corretta definizione del posizionamento dei prodotti stessi sul mercato tedesco”, commenta Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra. “Siamo davvero entusiasti di lanciare finalmente il nostro Ferro Sucrosomiale in Germania con un partner così forte e importante come Fresenius Kabi, noto anche per la sua intensa attività di ricerca scientifica. Un aspetto fondamentale che consentirà di sfruttare al meglio l’enorme potenziale della nostratecnologia brevettata”.