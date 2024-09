Skillvue chiude round finanziamento da 2,5 milioni euro

(Teleborsa) -, startup che ha sviluppato una innovativa piattaforma per il recruitment e la mobilità delle aziende che utilizza l'AI ed un approccio skills-based, ha annunciato ilIl round è stato guidato da(IFF), fondo italiano di venture capital guidato da Lorenzo Franzi,. Al round hanno partecipato anche(veicolo di investimento di Luigi Berlusconi e Giorgio Valaguzza), il fondo spagnolo(in precedenza investitori dell’unicorno Factorial) eFondata a Milano nel 2021 da Nicolò Mazzocchi e Simone Patera, Skillvue è la piattaforma che permette alle aziende di analizzare le competenze di candidati e dipendenti ed adottare un approccio skills-based nelle attività di recruitment, talent development e mobilità interna. La piattaforma fa uso dell'AI e consente l'immediata individuazione dei candidati ad alto potenziale, predicendo quella che sarà la reale performance sul lavoro dei candidati. Nelle fasi successive alla selezione, Skillvue è uno strumento strategico per supportare i dipartimenti HR nell'analizzare su larga scala le skill della propria forza lavoro e basare le proprie scelte su dati oggettivi e parametrizzati.Skillvue detiene importanti quote di mercato nei settori retail, GDO, banking e insurance, ma collabora anche con realtà di altri settori e con la Pubblica Amministrazione. Tra i clienti ci sono il colosso francese Carrefour, Credem e Acquedotto Pugliese.