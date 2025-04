Nextalia Ventures, ingresso nel mercato USA con investimento in Rain Technologies

(Teleborsa) - Nextalia SGR, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha, segnando anche il suo, con la partecipazione ad un round di finanziamento da 75 milioni di dollari in Rain Technologies, piattaforma innovativa e in forte crescita che offre soluzioni di accesso anticipato al salario (Earned Wage Access, EWA) e strumenti per il benessere finanziario dei dipendenti.Nextalia ha partecipato alper sostenere la crescita continua di Rain. I fondi raccolti permetteranno di sviluppare nuove soluzioni per il benessere finanziario dei dipendenti, rafforzare la piattaforma tecnologica e accelerare la strategia di espansione."Il nostro investimento in Rain si inserisce perfettamente nella strategia di Nextalia Ventures, focalizzata al sostegno di aziende con alto tasso di crescita, con tecnologie innovative e forte potenziale di mercato - ha dettodi Nextalia - L'Earned Wage Access è un segmento in rapida espansione all'interno del fintech e Rain si è distinta come player innovativo in questo spazio. Questo investimento segna il nostro ingresso nel mercato statunitense e rafforza il nostro impegno nel fintech, elemento chiave della nostra strategia di investimento. Siamo entusiasti di accompagnare Rain nel suo percorso di crescita e di consolidamento della sua posizione nel mercato".