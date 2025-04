Brioschi, la perdita si riduce a 0,8 milioni di euro nel 2024

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) -, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha chiuso l'con undi 4 milioni di euro, rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il miglioramento è principalmente conseguenza del(0,8 milioni di euro), del consolidamento dei ricavi ricorrenti di Milanofiori Nord derivanti da affitti e parcheggi (0,5 milioni di euro) e delle cessioni immobiliari dell'esercizio, realizzate principalmente nel contesto più ampio di un accordo transattivo (0,4 milioni di euro).Inoltre, la determinazione del margine operativo lordo dell'esercizio precedente includeva alcune componenti negative una tantum per complessivi 0,6 milioni di euro. Ilha registrato un incremento di ricavi conseguente ai migliori tassi di occupazione consuntivati rispetto all'esercizio precedente interamente compensato dall'aumento di alcuni costi operativi.Gliammontano a 4,3 milioni di euro rispetto a 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'incremento della voce è principalmente attribuibile alle maggiori svalutazioni di beni immobiliari avvenute nell'esercizio corrente. Ilè dunque sostanzialmente in pareggio (perdita di 0,3 milioni di euro) rispetto a una perdita di 1,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Ilè dunque negativo di 0,8 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Laal 31 dicembre 2024 è pari a 73,2 milioni di euro rispetto a 75,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Nell'ambito della posizione finanziaria netta complessiva i debiti verso banche esigibili entro l'esercizio si incrementano da 5,6 milioni di euro a 14,2 milioni di euro principalmente per effetto della riclassifica nel breve termine del finanziamento ipotecario della controllata Milanofiori Sviluppo (10 milioni di euro al 31 dicembre 2024).