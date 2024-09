Carburanti in calo nel 2024: risparmio per gli automobilisti

(Teleborsa) - Secondo un'analisi del, ilrispetto allo scorso anno. Nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre 2024, il prezzo medio della benzina è stato diRispetto al 2023, quando i prezzi della benzina sfioravano i 2 euro al litro e quelli del gasolio erano ancora più elevati, ilQuesto si traduce in un risparmio di circa 8 euro per un pieno di benzina e 9,3 euro per un pieno di gasolio.Tuttavia, nonostante il calo generale, i listini sulle autostrade restano più elevati rispetto alla rete urbana. Il prezzo della benzina in modalità self-service sulle autostrade è di 1,888 euro al litro, con un differenziale di 9,3 centesimi rispetto alle aree urbane. Ancora più marcata la differenza per il diesel, che in autostrada costa 1,780 euro al litro, ben 11 centesimi in più.Questi dati, diffusi dal, mostrano unper gli automobilisti, ma evidenziano anche le