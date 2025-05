INPS: NASpI sopra 1,3 milioni di beneficiari

(Teleborsa) - L’INPS comunica che a novembre 2024 i– l’indennità di disoccupazione –, con un leggero incremento del(1.275.505).Per quanto riguarda la, in calo rispetto ai 66,6 milioni di febbraio, ma in netta crescita rispetto alle 39,9 milioni di marzo 2024. Complessivamente, nel primo trimestre del 2025 si registrano 176,5 milioni di ore autorizzate, con un aumento del 30,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’incremento è legato soprattutto allacome metalmeccanico, tessile, abbigliamento, cuoio e calzature.La distribuzione per tipologie di intervento e` la seguente:: A marzo 2025 sono state autorizzate 30,7 milioni di ore, in aumento rispetto ai 30,1 milioni di ore di febbraio e ai 24,7 milioni di marzo 2024. Il dato, quindi, sembra confermare l'impiego della misura per la gestione ordinaria di riduzioni temporanee dell'attivita` produttiva.: Le ore autorizzate nel mese di marzo 2025 sono state 29,9 milioni (di cui 16,2 milioni per contratti di solidarieta`), in diminuzione rispetto ai 35,4 milioni del mese precedente, seppur in aumento rispetto ai 13,6 milioni di ore autorizzate a marzo 2024.: A marzo 2025 sono state autorizzate circa 90 mila ore. Nel primo trimestre 2025, il totale di ore autorizzate in deroga e` stato di circa 378 mila, in calo rispetto allo stesso periodo del 2024, a conferma della progressiva riduzione del ricorso a questa misura eccezionale.Nel mese di marzo 2025, le ore autorizzate nei fondi di solidarieta` sono state 953 mila, in aumento rispetto ai 797 mila del mese precedente, ma in calo rispetto ai 968 mila di marzo 2024.