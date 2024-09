Finecobank conferma raccolta robusta in agosto per 706 milioni

Finecobank

(Teleborsa) -ha annunciato che, nel mese di agosto, ladi euro (+9% dai 648 milioni di un anno fa) ed evidenzia il forte interesse verso gli investimenti da parte di una clientela che si conferma in continua crescita.evidenzia una robustaa 275 milioni (+75% dai 157 milioni di agosto 2023), mentreregistra una raccolta retail di 268 milioni, mostrandosi ampiamente in grado di assorbire ipari a -117 milioni. Laha raggiunto 287 milioni, mentre la diretta è stata pari a 144 milioni.nel mese di agosto sono stimati a 16 milioni (rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 146 milioni (+13% a/a)."I solidi dati di raccolta di agosto, storicamente caratterizzati da una componente di stagionalità- spiega l'Amministratore delegati- confermano ancora una volta un trend ormai consolidato che vede una forte propensione agli investimenti da parte della nostra clientela. Particolarmente positivo il dato del gestito, che testimonia il costante impegno dei nostri consulenti nell’affiancare i clienti in una pianificazione efficiente e di lungo periodo, rispondendo concretamente alle loro esigenze. I dati di agosto sono accompagnati da performance molto positive anche sul fronte del brokerage che da inizio anno ha fatto registrare ricavi in aumento. Prosegue infine la crescita della clientela, che dimostra di apprezzare sempre di più i servizi di consulenza evoluta, insieme all’ampia offerta di soluzioni particolarmente adatte a far fronte alle oscillazioni dei mercati".