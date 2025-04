FinecoBank: ok assemblea a bilancio, dividendo e sistema incentivante 2025 per consulenti finanziari

FinecoBank

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di, riunitasi oggi a Milano, ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2024 e la destinazione del risultato dell’esercizio 2024, pari a Euro 648.766.328,67, che prevede, tra l’altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,74 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 21 maggio 2025 con data di “stacco” della cedola il giorno 19 maggio 2025.L’Assemblea ha approvato l’adozione delche prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell’arco di un periodo pluriennale aidella Società appartenenti al Personale più rilevante. I soci hanno altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2025 per idella Banca che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell’arco di un periodo pluriennale ai Consulenti Finanziari della Società identificati come “Personale più rilevante”.Nella parte straordinaria, l'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di deliberare nel 2030 nei limiti di legge un aumento gratuito del capitale sociale, di massimi Euro 42.754,47 corrispondenti a un numero massimo di 129.559 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank, ai fini di completare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2024; l’Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.L’Assemblea ha infine attribuito al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, per un importo massimo di Euro 154.106,37 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 466.989 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025; l’Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguentimodifiche statutarie.