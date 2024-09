Energia, Mazzoncini (A2A): urgente sbloccare investimenti idroelettrico

A2A

(Teleborsa) - In Italia è necessario, un settore che si rivela diper la transizione energetica. E' quanto affermato da, amministratore delegato di, lanciando unper sbloccare la situazione di stallo che riguarda gliper l'ammodernamento delle strutture,che ammontano a circa"Riteniamo che, cioè la fine delle attuali concessioni, che finiscono per bloccare gli investimenti", ha affermato Mazzoncini.L'AD di A2A ha ricordato che ilaveva introdotto neluna proposta che avrebbe dato alle regioninella gestione delle, consentendo anche la riassegnazione agli operatori attuali a fronte di investimenti significativi. Tuttavia, questa strada non è stata ancora percorsa.La presenza diche colpisce anche le, e la precedente chiusura dellada parte dell'UE su questo tema, hanno creato un quadro normativo incerto che scoraggia gli investimenti."Ora non solo c'è una, ma avremo anche un commissario auspicabilmente di rilevante peso che conosce molto bene la tematica", ha sottolineato Mazzoncini,del dialogo con le istituzioni europee per trovare una soluzione che consenta die garantire la sicurezza energetica del Paese.L'appello di Mazzoncini mette in luceper superare l'impasse normativa e sbloccare gli investimenti nel settore idroelettrico. La transizione energetica e la sicurezza energetica del Paese dipendono in gran parte dalla capacità di modernizzare e potenziare questi impianti. Sarà fondamentale che il governo e le istituzioni europee lavorino in sinergia per trovare una soluzione che concili gli obiettivi di competitività con la necessità di garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza energetica.