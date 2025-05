Elettricità Futura, Iacono: "Elettrificazione chiave per decarbonizzazione"

(Teleborsa) - "in maniera decisiva alla. Nei prossimi decenni assisteremo a un consistente aumento del fabbisogno energetico". Lo ha sottolineato, vicepresidente di Elettricità Futura, nel corso del convegno “Decarbonizzazione: Costruire un Futuro Emissioni Zero” organizzato da ISPRA al Senato.Iacono ricorda che occorre innanzitutto, in quanto "ci sono oggi in Italia 150 GW di progetti in fase di autorizzazione che devono essere messi in pista". “Bisogna poi, ossia i PPA - ha aggiunto - che consentono di collegare il prezzo dell’elettricità alle rinnovabili e di risparmiare rispetto all’energia comprata sul mercato spot che è collegata al prezzo del gas".“Ilnel triennio 2020-2022 oltre, e nei prossimi 5 anni prevede di investire 100 miliardi di euro e generare 675mila posti di lavoro", ha affermato Iacono, aggiungendo che "c’è tanto potenziale dunque per l’elettrificazione dei consumi, che va sviluppata di pari passo con l’altra leva fondamentale dell’efficienza energetica".