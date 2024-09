Manovra, Upb trasmette al Mef rilievi su PSB 2025-29

(Teleborsa) - L'ha trasmesso ali propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio delinviato all'UPB dal MEF lo scorso 4 settembre. Il PSB, che da quest'anno rappresenta il nuovo quadro di riferimento di programmazione per la finanza pubblica di ogni paese dell'Unione Europea, si caratterizza per unpiù ampio di quello dei precedenti documenti di programmazione.La procedura – fa sapere l'UPB – proseguirà nei prossimi giorni con il processo dcioè nell'ipotesi di assenza di interventi di finanza pubblica, e, successivamente, del quadro macroeconomico programmatico che incorpora gli effetti del percorso della spesa netta che sarà presentato nel PSB.Sulla base di quanto stabilito dalle norme italiane ed europee vigenti, l'UPB è chiamato a una valutazione indipendente delle previsioni macroeconomiche del Governo. L'obiettivo è die di limitare il rischio che stime eccessivamente ottimistiche sull'andamento dell'economia possano pregiudicare la credibilità dei conti pubblici. Il processo di validazione, come di consueto, si applica prima alle previsioni tendenziali e poi a quelle programmatiche.Le lettere di validazione dell'UPB sono pubblicate sul sito web dell'organismo indipendente dopo la trasmissione da parte del Governo al Parlamento del documento programmatico.