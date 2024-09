Trasporti, ancora disagi per i viaggiatori: sciopero del trasporto pubblico nelle grandi città

(Teleborsa) - Anche oggicomplicati per i. Questa volta a subire i disagi sarà chi utilizzerà i mezzi pubblici per spostarsi nella città. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore daiFilt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo sciopero è organizzato "nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale", hanno spiegato le sigle sindacali. Ai mezzi si fermeranno dalle 18 a fine servizio (6 ore), adalle 9.30 alle 17, adalle 10 alle 16, adalle 8.30 alle 16.30, adalle 14.30 alle 22.30, adalle 8.30 alle 16.30, adalle 9 alle 17 edalle 15.30 alle 23.30.Laè dovuta allo "stallo della vertenza per il rinnovo del", hanno spiegato ancora i sindacati, ma anche "per dire basta ad un sistema di trasporti pubblici inadeguati, ad una insufficienza di risorse destinate al settore, all'inadeguatezza delle, alla carente conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e al continuo rischio aggressioni", sottolineano i rappresentanti di lavoratrici e lavoratori.Il lunedì di sciopero arriva dopo uncaratterizzato dalle proteste dei lavoratori di– dalle ore 13.00 alle 17.00 hanno scioperato piloti e gli assistenti di volo della compagnia aderenti alla Fit-Cisl e a Ugl Ta – che hanno chiesto che vengano risolte "rapidamente tutte le questioni in sospeso". Nelle stesse ore è avvenuta anche la prima azione di sciopero degli equipaggi italiani diiscritti alla Filt Cgil. Il sindacato ha denunciato "turni massacranti ed al limite della normativa vigente". Quattro ore di protesta ci sono state anche per alcune società di handling e servizi di terra operative nello scalo milanese diAlle ore 3 di domenica notte è invece iniziato uno sciopero nazionale del personale del, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, che si è concluso alle ore 2 di lunedì notte.