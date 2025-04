Aeroitalia ripresa dalla Regione Sardegna in tema di continuità territoriale

(Teleborsa) - Sì è svolta a Cagliari una, convocata dall'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, ha alla luce di alcune criticità riscontrate nelle tratte aeree in continuità territoriale aerea da Cagliari e Olbia verso Roma e Milano, gestite da. All’incontro hanno partecipato i vertici di Enac in Sardegna e i rappresentanti della compagnia aerea chiamata in causa.La Regione ha contestato diverse decine di cancellazioni di voli operate in modo unilaterale e alcune richieste di modifiche orarie ritenute non congrue dall'Assessorato dei Trasporti, che ritiene non siano rispettati gli obiettivi della continuità territoriale aerea. Inoltre, la Regione ha rilevato "alcune difformità rispetto alle regole sul trasporto delle attrezzature delle società sportive, del divieto di sovrapprezzi e commissioni anche sugli ancillary (posti a sedere, bagagli aggiuntivi, ecc.) per i passeggeri residenti e, infine, dei lunghi tempi di rimborso del costo dei biglietti in caso di cancellazione".Alle accuse dell’assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ha risposto: "Dispiace constatare che, ancora una volta, invece di analizzare i dati concreti, si preferisca fare propaganda politica. Aeroitalia ha aumentato del 12 per cento la capacità sulla rotta Cagliari-Roma rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo il massimo che la tratta è in grado di assorbire in termini di domanda e sostenibilità operativa. A fronte di questo sforzo, stiamo offrendo un servizio con livelli di regolarità e puntualità mai registrati prima".