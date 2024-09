BMW taglia la guidance su consegne ed EBIT per l'intero anno

BMW

(Teleborsa) -, colosso automobilistico tedesco, ha. Ciò è stato innescato in parte da ulteriori venti contrari nel segmento automobilistico derivanti da interruzioni delle consegne e azioni tecniche collegate al sistema frenante integrato (IBS) fornito da un fornitore, si legge in una nota.Le interruzioni delle consegne per i veicoli che non sono ancora nelle mani dei clienti avranno un effetto negativo sulle vendite mondiali nella seconda metà dell'anno. Le azioni tecniche correlate all'IBS hanno une comportano costi di garanzia aggiuntivi per un importo elevato di milioni a tre cifre nel terzo trimestre.Parallelamente a questo effetto, lasta influenzando i volumi di vendita. "Nonostante le misure di stimolo del governo, il sentiment dei consumatori rimane debole", viene sottolineato.Ora BMW si aspetta: una leggera diminuzione dellerispetto all'anno precedente (in precedenza: leggero aumento); unper il 2024 dal 6% al 7% (in precedenza: dall'8% al 10%); Return on Capital Employed (RoCE) tra l'11% e il 13% (in precedenza: dal 15% al ??20%).Ilè stimato a oltre 4 miliardi di euro per l'anno finanziario 2024.Nel, "la situazione competitiva in corso nei mercati principali, tra cui Cina e Stati Uniti, sta avendo un impatto importante sulla realizzazione di volumi e prezzi". Le consegne ai clienti sono ora previste al livello dell'anno precedente (in precedenza: leggero aumento). Di conseguenza, BMW prevede che il margine EBIT per il 2024 si collochi in un corridoio dal 6% al 7% (in precedenza: dall'8% al 10%) e che il RoCE sia compreso tra il 14% e il 16% (in precedenza: dal 21% al 26%).Gli, pertanto,(in precedenza: lieve calo).