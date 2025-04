Lyft si espande in Europa con l'acquisizione di FREENOW per 175 milioni di euro

Lyft

(Teleborsa) -, concorrente dinel settore ride sharing, ha firmato un, leader nel mercato europeo delle app di mobilità multimodale con i taxi al centro dell'offerta, da, per un valore complessivo di circao 197 milioni di dollari con la liquidità aziendale disponibile. FREENOW continuerà ad operare abitualmente, mantenendo l'attuale leadership e gli stessi dipendenti, per promuovere la crescita in 9 Paesi e oltre 150 città tra cui Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Polonia, Francia e Austria. L'operazione sarà completata nella seconda metà del 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni sospensive.Si tratta della, consentendo all'azienda, da un lato, di raddoppiare il proprio mercato potenziale raggiungendo oltre 300 miliardi di viaggi all'anno e, dall'altro, di aumentare le Prenotazioni Lorde Annue di circa 1 miliardo di euro, diversificando così le fonti di reddito e sostenendo gli obiettivi pluriennali dell'azienda."Stiamo facendo un ambizioso percorso per sviluppare la migliore piattaforma globale per i nostri utenti. In questo senso, il nostro ingresso in Europa rappresenta un passo importante nella nostra crescita - ha dichiaratodi Lyft - Abbiamo trovato in FREENOW il partner perfetto e sappiamo di poter apprendere tanto dalla loro squadra. L'approccio di FREENOW, che dà priorità al mercato locale, rispecchia appieno i valori di Lyft e incarna il nostro obiettivo: offrire un servizio e connettere".FREENOW è la piattaformatra cui Dublino, Londra, Atene, Berlino, Barcellona, Madrid e Amburgo. I taxi hanno rappresentato circa il 90% delle Prenotazioni Lorde di FREENOW nel 2024 e continueranno ad essere il pilastro portante del business aziendale.