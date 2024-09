Infranity (Generali Investments), raccolti 1,5 miliardi di euro per fondo infrastrutturale ERDF

Generali

(Teleborsa) -, società attiva negli investimenti infrastrutturali e parte di Generali Investments, ha annunciato il successo del lancio della sua. Il commingled fund e il suo veicolo sidecar hanno già superato la metà del proprio obiettivo, raggiungendoda parte di investitori.L'ha ricevuto un significativo capitale di avviamento dal Gruppoe un forte sostegno dagli investitori ricorrenti. Il fondo ha inoltre visto un notevole interesse da parte di nuovi e sofisticati investitori istituzionali, come fondi pensione e fondi sovrani, oltre a compagnie assicurative e investitori tradizionali in questa classe di attivi, si legge in una nota.L'ERDF di Infranity si concentra suche offre un valore relativo interessante. Il fondo sarà classificato ai sensi dell'articolo 8 della SFDR, con ambiziosi obiettivi ESG e un'allocazione del 50% del fondo alle soluzioni legate al clima, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, ai progetti di transizione energetica a basse emissioni di carbonio e alle infrastrutture digitali e sociali essenziali.In linea con il modello operativo di Infranity, l'impiego di capitale è avvenuto a ritmo elevato. Sono, per un valore totale di circa 310 milioni di euro di investimenti. Tra questi, l'apporto di capitale nel settore delle energie rinnovabili, con un finanziamento di 125 milioni di euro per una IPP (independent power producer) italiana nell'energia solare."Il forte interesse degli investitori per il nostro Enhanced Return Debt Fund riflette la crescente attrattiva del debito infrastrutturale senior sub-IG ad alto rendimento e con protezione dai rischi, nonché la fiducia degli investitori nell'esperienza settoriale, nella solida leadership e nel track record di Infranity", ha commentatoe Managing Partner di Infranity.