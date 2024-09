ManpowerGroup, Italia: prospettive d’assunzione +19% nel Q4 2024

(Teleborsa) - Leper ilcontinuano a mostrare segnali di crescita, secondo l’indagine del "" (MEOS). Il Net Employment Outlook (NEO), che riflette le attese di assunzione delle imprese, registra unal netto degli aggiustamenti stagionali. Questo segna il sedicesimo trimestre consecutivo di crescita positiva, conrispetto al trimestre precedente e dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.I settori con le migliori previsioni occupazionali includono l'Information Technology (IT), che registra unseguito da finanza, assicurazioni e immobiliare (+31%) e dal comparto energia e utilities (+28%). Anche le telecomunicazioni e i servizi, con un incremento del 25%, mostrano buone prospettive. Il, che comprende commercio, ospitalità e ristorazione, registra una crescita del 21%, mentre industria e materiali segnano un +17% e il settore trasporti, logistica e automotive +16%. Infine, sanità e scienze della vita (+4%) e la pubblica amministrazione (+9%) chiudono la lista, pur mantenendo una crescita positiva., ha sottolineato l'ottimismo generale delle imprese e la vitalità del mercato del lavoro. In particolare, ha evidenziato comea conferma del ruolo cruciale dell’innovazione per la crescita del Paese. Gionfriddo ha anche messo in luce l'attenzione crescente delle aziende nel trattenere i talenti, attraverso iniziative mirate al miglioramento del work-life balance e alla creazione di ambienti di lavoro inclusivi, con politiche che promuovano la diversità e la non discriminazione.L'ottimismo si riflette in tutto il Paese, con previsioni d’assunzione positive in ogni macroarea italiana. Il Nord Est guida la classifica con un aumento del 28%, seguito dal Nord Ovest (+21%), Sud e isole (+17%) e Centro (+16%).Dalle rilevazioni emerge che. Le organizzazioni con, seguite da quelle con un organico tra 1.000 e 5.000 (+29%), e le imprese tra 250 e 1.000 dipendenti (+27%). Anche le aziende di medie dimensioni (+21%) e le piccole imprese (+16%) mostrano segnali positivi, mentre le microimprese con meno di 10 dipendenti prevedono una crescita dell'8%.In risposta alla difficoltà di trovare talenti con competenze adeguate, molte aziende italiane stanno implementando misure per migliorare il work-life balance (37%) e ridurre lo stress lavorativo (33%). Cresce anche l’attenzione alle politiche di inclusione:, soprattutto verso le minoranze LGBTQI+. Il 54% delle organizzazioni promuove un linguaggio inclusivo, la non discriminazione e organizza momenti di formazione sulla diversità, mentre il 48% favorisce politiche di assunzione volte a incrementare la diversità interna.