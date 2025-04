FMI avverte: deficit e debito rivisti al rialzo con dazi, incertezze e aumento spese difesa

(Teleborsa) -stanno "rimodellando" le prospettive dei bilanci pubblici. Lesono state, a livelli globale, mentre si intensificano i rischi legati ai dazi, all'incertezza e volatilità dei mercati, all'aumento della spesa per la difesa. Lo rileva il, intitolato "Politica fiscale in condizioni di incertezza", he segue la revisione al ribasso delle stime di crescita mondiale annunciata ieri.Secondo il Fondo Monetario, i Paesi dovranno attuarein ottica di medio termine percontro l'accresciuta incertezza. Ledei principali programmi di spesa, come i sussidi energetici e le pensioni, saranno cruciali per ridurre le vulnerabilità e promuovere al contempo la crescita, - sottolinea l'FMI - ma le riforme dovranno essereed occorrerà, data la rapida escalation delle tensioni commerciali e gli elevati livelli di ambiguità politica. Sulla base delle previsioni riviste del World Economic Outlook di aprile 2025, si prevede che ile si avvicinerà, superando il picco pandemico.Si prevede che oltredel debito nel 2025 rispetto al 2024. Complessivamente, queste economie rappresentano circa il 75% del PIL globale e includono attori principali, quali Cina e Stati Uniti, ma anche Australia, Brasile, Francia, Germania, Indonesia, Italia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica e Regno Unito.L'FMI avverte che,, il debito pubblico globaleentro il 2027, raggiungendo livelli mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale e circa 20 punti percentuali in più rispetto alle proiezioni per quell'anno.Per quanto concerne l'si prevede un, rileva l'FMI, ricordando che le finanze pubbliche erano già in difficoltà in molti Paesi ed i livelli di debito già elevati, ma l'accresciutanelle principali economie e l'ampliamento degli spread nei mercati emergenti,di bilancio. La politica fiscale si trova ora a doverpiù netto tra la riduzione del debito, la creazione di riserve contro le incertezze e l'adeguamento alle pressioni sulla spesa, il tutto in un contesto di prospettive di crescita più deboli, costi di finanziamento più elevati e rischi più elevati.il Fmi prevede che quest'anno ildal 3,4% del 2024 ed al 2,8% nel 2026. Il rapporto scenderà poi al 2,6% nel 2027 ed al 2,4% nel 2028, mentre nel 2029 è attesa una leggera risalita al 2,5% sino al 2030.quest'anno dal 135,3% del 2024, Per poi passare al 138,5% nel 2026 al 138,6% nel 2027, al 138,1% nel 2028, al 137,7% nel 2029 ed al 137,7% del 2030.