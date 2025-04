Nuova Zelanda, banca centrale abbassa i tassi di 25 punti base al 3,5%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee dellaha, centrando le attese degli analisti.Viene evidenziato che l'inflazione annua deirimane prossima al valore medio dell'intervallo obiettivo del Comitato, compreso tra l'1 e il 3%. Le aspettative di inflazione delle imprese e l'inflazione di fondo sono coerenti con il mantenimento dell'inflazione al livello obiettivo nel medio termine."Iglobali annunciati indeboliscono le prospettive per l'attività economica globale - si legge nello statement rilasciato al termine della riunione - Nel complesso, questi sviluppi creano rischi al ribasso per le prospettive dell'attività economica e dell'inflazione in Nuova Zelanda".Avere un'inflazione dei prezzi al consumo prossima al valore medio dell'intervallo obiettivo mette il Comitato "nella posizione migliore per rispondere agli sviluppi - viene aggiunto - Man mano che l'entità e l'effetto delle politiche tariffarie diventeranno più chiari, il, ove opportuno. Le future decisioni politiche saranno determinate dalle prospettive di pressione inflazionistica nel medio termine".