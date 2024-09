ClubDeal, entra in CdA Mauro Dognini (ex CEO di Euronext Securities)

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle piattaforme digitali per gli investimenti in private assets, ha annunciato l', ex CEO di Euronext Securities.Dognini ha alle spalle una, avendo ricoperto ruoli di primo piano in istituzioni come Euronext Securities (ex Monte Titoli) e in banche depositarie del calibro di RBC Investor Services e BNP Paribas Securities Services.NeiDognini ha ricoperto il ruolo di CEO e General Manager e ha guidato l'adesione al progetto Target2-Securities (T2S), una piattaforma paneuropea per il regolamento dei titoli, consolidando la leadership della società nel mercato dei servizi di post-trading.Dognini si unisce nela Roberto Ferrari (ex DG di CheBanca!), Fabrizio Ferri (Executive President ACEA International), all'Avvocato Eugenio Maria Mastropaolo, Francesco Pastore (equity partner di iStarter) e Gianfranco Scalabrini (Managing Partner 3H Partners )""Sono onorato di unirmi a ClubDeal Digital in questo- ha commentato Dognini - Il progetto di semplificazione della gestione dei private asset è una sfida entusiasmante, e sono convinto che, con l'approccio innovativo dell'azienda e il nostro impegno congiunto, potremo creare un nuovo standard nel settore della finanza digitale".