Lottomatica, CEO Angelozzi diventa anche presidente esecutivo. CFO nominato anche Deputy CEO

Lottomatica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha deliberato in merito aldopo le dimissioni che hanno seguito l'uscita dal capitale del veicolo controllato da Apollo Global Management.Il CdA ha provveduto a: nominare l'attuale CEO Guglielmo Angelozzi anche Presidente Esecutivo e deliberare la cooptazione di due nuovi membri che si uniranno al Consiglio in qualità di amministratori esecutivi:, attuale Chief Financial Officer (nominandolo anche Deputy CEO attribuendogli i relativi poteri al fine di affiancare Angelozzi nella gestione);, attuale Managing Director Digital & Betting.Inoltre, il consiglio ha nominato come Lead Independent Director l'amministratrice indipendenteIl CdA ha già iniziato il processo di selezione per la cooptazione deiche si qualificheranno come amministratori indipendenti. L'aspettativa è che il processo di selezione si svolga in modo lineare e accurato nel corso delle prossime settimane.I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alladegli azionisti della società al momento prevista ad aprile 2026 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. In occasione di tale assemblea, gli azionisti saranno chiamati a rinnovare l'intero CdA.