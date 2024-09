In&Out (21 Invest), quarta acquisizione strategica con Pinto

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella produzione di zanzariere, tapparelle e accessori per il foro finestra, ha siglato un, che opera nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Fondata da Angelo L'Angellotti, In&Out vanta oltre 35 anni di esperienza. Originariamente nata a Grottaglie (TA) con Zanzar e specializzata nella produzione di zanzariere, l'azienda ha gradualmente ampliato il proprio portafoglio prodotti per includere tapparelle, cassonetti, schermature esterne, tende tecniche e d'arredo, pergole e oscuranti. Questo sviluppo è stato guidato da unache hanno trasformato In&Out in un gruppo leader nazionale con 14 stabilimenti in tutta Italia. In&Out sta anche potenziando la propria presenza internazionale, con l'export che ora rappresenta circa il 20% del fatturato complessivo.Il percorso di crescita della società è stato accelerato dall', gruppo di investimenti fondato da Alessandro Benetton, nel, che alla crescita organica ha affiancato quella per linee esterne, con l'acquisizione di Palagina, Proline e Pasini.Il Gruppo Pinto, fondato da Giuseppe Pinto ed i figli, Angelo e Nicola, e con sedi a Polla (SA), Fidenza (PR) e Mediglia (MI), è un operatore di rilievo nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC. Il Gruppo ha registrato nel 2023 undi euro e circa 400 dipendenti. Angelo e Nicola Pinto, attuali soci del Gruppo Pinto, manterranno i loro ruoli manageriali e amplieranno la loro responsabilità nello sviluppo delle schermature solari all'interno del Gruppo In&Out. I fratelli Pinto diventeranno anche soci in In&Out, in sinergia con 21 Invest e Angelo L'Angellotti.Nel, grazie anche all'integrazione di Pinto, il Gruppo In&Out prevede di raggiungere un, con una crescita del fatturato di oltre tre volte e un incremento dell'occupazione di circa il 190% rispetto al momento dell'ingresso di 21 Invest."In&Out rappresentain 21 Invest - ha commentato Alessandro Benetton - Partita come una piccola realtà artigianale in una località pugliese, grazie a visione strategica e determinazione, l'azienda si sta affermando come leader in Italia e dimostra di avere tutte le carte in regola per crescere anche all'estero. Questo percorso sta generando valore in termini di crescita e occupazione, con una presenza sempre più radicata grazie agli stabilimenti distribuiti in tutta Italia".